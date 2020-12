Sanificazione efficace e veloce con E-Spray di Fimap

Germi e batteri sono molto veloci a diffondersi, e capaci di nascondersi nelle fessure e negli angoli più angusti. Disinfettare in modo efficace a mano richiede tempi lunghissimi, con conseguenti costi proibitivi. Inoltre, ci sono molte aree difficili da disinfettare bene, come tastiere di computer e telefoni negli uffici, o le casse di un supermercato o di un negozio. Con un getto a carica elettrostatica si può raggiungere in modo uniforme tutta l’area interessata, fino ai punti più nascosti.

La pistola spray professionale E-Spray di Fimap è indicata per la nebulizzazione di soluzioni igienizzanti. Comoda, perché portatile e alimentata con batteria al litio, permette di disinfettare velocemente superfici di contatto frequente come maniglie, corrimano, telefoni, tastiere dei computer o pulsantiere degli ascensori. Grazie alla tecnologia elettrostatica, il liquido igienizzante si trasforma in una nube di particelle cariche che avvolge completamente gli oggetti a 360°.

Le particelle, attratte dalla superficie su cui sono dirette, sono portate a depositarsi anche sui lati nascosti, e respingendosi fra loro, a mantenere una distanza costante che garantisce una copertura uniforme senza gocciolamenti.

Guardate come:

https://www.youtube.com/watch?v=0EHD8t6TcrI&feature=emb_title