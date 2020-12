Il nuovo sito di Comac è ufficialmente online!

L’azienda è felice di comunicare che, dopo mesi di lavoro e dedizione, è ufficialmente online il nuovo sito web di Comac, completamente riprogettato per corrispondere alle esigenze dei clienti offrendo un’esperienza d’uso più interattiva. Tutti i visitatori, infatti, potranno trovare le informazioni in modo più semplice e veloce.

Scopri cosa c’è di nuovo:

Accesso rapido, semplice ed estremamente informativo rispetto alle attrezzature per la pulizia di Comac.

Pagine dei prodotti semplificate per mostrare tutte le caratteristiche e i principali vantaggi, oltre a nuove immagini e alle informazioni tecniche dettagliate.

Nuovi filtri di prodotto per cercare rapidamente un prodotto specifico e fornire la soluzione di pulizia più corretta.

Un’intera sezione dedicata alle tecnologie Comac che rendono uniche le nostre macchine per la pulizia e l’igienizzazione.

Ogni settore richiede specifiche soluzioni di pulizia e sanificazione, che ora vengono presentate in modo semplice e chiaro.

Persone, processi e ambiente. Ora tutte le informazioni sull’impegno di Comac sono nella sezione certificazioni.

Abbiamo aggiunto l’area download in modo da poter accedere facilmente a depliant, manuali di uso e manutenzione, tabelle di manutenzione giornaliera e molto altro ancora.

Il nuovo design è moderno, contemporaneo, intuitivo e in linea con gli ultimi trend in materia di web design.

Complimenti!