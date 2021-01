Debutta E-shop ISC: il canale di vendita per i professionisti del pulito

ISC, dopo aver festeggiato i 40 anni di attività, inizia il 2021 con un’importante innovazione digitale: un e-shop B2B per l’acquisto online di prodotti detergenti, attrezzature per la pulizia manuale e i best seller delle macchine ISC.

“Il 2020, nella sua difficoltà, ci ha mostrato che il digitale è uno strumento indispensabile che ci permette di tessere rapporti anche a distanza” – spiega Stefano Grosso, CEO della nota azienda di distribuzione di macchine per la pulizia professionale – “Grazie al web, abbiamo potuto continuare a comunicare con i nostri clienti, i nostri partner, i nostri colleghi, anche durante il più rigoroso lock-down. Tramite la comunicazione online, abbiamo conosciuto nuove persone interessate alla cultura del pulito. E molte di queste si approcciavano per la prima volta alla pulizia professionale, chiedendoci soluzioni immediatamente applicabili nei contesti industriali, scolastici, sportivi, della ristorazione e dell’intrattenimento”.

Nasce così il canale di acquisto online di ISC, che permette di accorciare il processo di vendita, aumentando la soddisfazione del cliente, senza snaturare quello che è la vera essenza degli Specialisti delle macchine per la pulizia professionale: trovare soluzioni di pulizia efficaci, innovative, ecologiche, facili da usare, personalizzate sulle esigenze degli interlocutori.

Non tutti i prodotti però necessitano di approfondimenti e valutazioni complesse, formazione e accompagnamento nell’implementazione. E questi sono i prodotti che sono disponibili sull’eshop di ISC. Non si tratta quindi di un catalogo generale, ma di una selezione di pochi prodotti utili ed efficaci, che permettono da subito e in modo autonomo di mettere in pratica la cultura del pulito, sapendo di avere alle spalle un team preparato e affidabile.

L’e-shop di ISC è raggiungibile all’indirizzo https://shop.iscsrl.com/ o attraverso il sito istituzionale www.iscsrl.com.

Tutti i prodotti presenti sono in pronta consegna e disponibili per la spedizione o il ritiro in sede entro 72 ore. La consegna per ordini superiori a 150€ è gratuita e sono presenti offerte e sconti quantità oltre a proposte di abbinamenti in base a specifiche situazioni, come il “Protocollo Covid” e lo “Starter kit pulizia”.

Per essere totalmente operativi sul sito, è richiesta la registrazione che dà diritto ad uno sconto sul primo acquisto.