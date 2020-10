Buon compleanno a Tennant e ISC!

150, 40 e 30: tradizione e innovazione in 3 anniversari

Tennant compie 150 anni, ISC 40 e 30 sono gli anni di proficua collaborazione. Anche grazie a queste storie imprenditoriali basate sul valore della pulizia, oggi è possibile affrontare la sfida della sanificazione per contrastare la diffusione da Coronavirus.

1870. George H. Tennant apre la sua attività a Minneapolis e, dopo una prima parentesi dedicata alla produzione di pavimenti, si dedica principalmente alla loro manutenzione. Negli anni ’30 brevetta il primo dispositivo meccanico per la pulizia dei pavimenti e pone le basi per diventare l’azienda di oggi: una multinazionale, quotata al NYSE, con oltre 3000 dipendenti nel mondo, leader riconosciuto per qualità e innovazione nella produzione di apparecchiature e tecnologie per la pulizia dei pavimenti.

1980. Bruna e Roberto Grosso, dopo anni di esperienza nel settore della distribuzione di macchine per la pulizia industriale, fondano ISC Srl e negli anni diventano il punto di riferimento nel mercato italiano nell’individuazione e fornitura di macchine e attrezzature per la pulizia. Grazie anche all’inserimento del figlio Stefano nel 2002 e di collaboratori specializzati, ISC è oggi riconosciuta per competenza e affidabilità dai principali operatori del settore del cleaning italiano.

1990. Tennant e ISC si incontrano, condividono gli stessi valori manageriali, e iniziano una collaborazione unica tra costruttore e importatore, basata su innovazione, attenzione all’ambiente e onestà commerciale. Nonostante crisi, cambi di strategie e di persone, la fiducia reciproca non è mai stata in discussione e oggi con un accordo di distribuzione esclusiva nuovamente rinnovato, Tennant e ISC sono viste in Italia quasi come un’unica identità.

“Il miglioramento continuo è la chiave della collaborazione tra Tennant e ISC e, mai come oggi, è evidente come innovazione, lavoro di squadra e sostenibilità siano le fondamenta per costruire il futuro” – dice Stefano Grosso, CEO di ISC – “Siamo pronti a lanciare in Italia nuovi modelli e servizi ad alto valore tecnico, tra cui la Tennant T7AMR, il primo cobot per il lavaggio dei pavimenti basato sulla piattaforma di una macchina di consolidata affidabilità di medie dimensioni, già distribuito in oltre mille esemplari in Nord America.

T7AMR è un robot collaborativo che interagisce con l’ambiente circostante, elabora dati per perfezionare lo svolgimento dei compiti assegnati, incrementando la sicurezza e contribuendo a risolvere eventuali criticità come il risparmio energetico e i tempi di lavoro. Inoltre, poiché riteniamo che la sfida del futuro sia quella di ricercare sempre più l’ottimizzazione dei processi e dell’operatività, ISC ha e sta investendo su tecnologie di raccolta e analisi dati in modo da mettere a disposizione dei clienti gli strumenti più avanzati per una corretta gestione dei loro parchi macchine.”

Buon compleanno Tennant, buon compleanno ISC e buon anniversario alla coppia Tennant-ISC, e complimenti per aver saputo percorrere la tradizione, continuando a innovare.