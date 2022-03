Apre il nuovo shop di Allegrini dedicato a detergenza e cosmesi

Allegrini, azienda chimica tra i leader in Italia nella produzione di detergenti professionali e cosmetica per l’hotelleriere apre le porte della sua grande fabbrica al pubblico con uno shop esclusivo che porta il pulito professionale nelle case dei bergamaschi.

A pochi metri dal laboratorio che lavora ogni giorno, da oltre 75 anni, a nuove soluzioni per l’igiene, nasce infatti Allegrini Shop, l’ultima novità dell’azienda omonima questa volta tutta dedicata ai consumer. Venduti in oltre 47 Paesi del mondo, a grande richiesta, i prodotti Allegrini sono ora disponibili nello Shop Allegrini a Grassobbio, in via per Azzano San Paolo 32, a soli 3 minuti da Orio Center.

All’interno non solo detergenti, cosmetici e fragranze ma anche un servizio di consulenza professionale dedicato, per ogni necessità di pulizia e igiene, e un comodo parcheggio a prova di shopping.

Inoltre, a tutti gli amanti del pulito, sarà consegnato un omaggio ad ogni acquisto effettuato entro il 15 aprile 2022 .

Per rimanere sempre aggiornato su novità e promozioni, visita la pagina facebook Allegrini Shop.