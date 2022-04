Transizione 4.0 per i distributori del cleaning

AFIDAMP (Associazione Fabbricanti e Fornitori italiani Attrezzature, Macchine, Prodotti e Servizi per la pulizia) dà appuntamento giovedì 21 aprile alle 10.00 con il workshop “Piano Transizione 4.0, lo snodo della distribuzione”.

Un corso di formazione per i distributori del cleaning professionale, dedicato all’utilizzo degli incentivi, che servirà a fare chiarezza e a rispondere a tutte le domande sul tema delle agevolazioni previste dal Piano di Transizione 4.0. A parlarne Marco Belardi, Consulente del Ministero dello Sviluppo Economico per la Transizione 4.0 e Presidente Commissione UNI per il 4.0 e Alessandro Panico, Coordinatore del Gruppo di Lavoro Macchine di AFIDAMP.

Il webinar è gratuito e si terrà in diretta streaming sul canale youtube e sulla pagina linkedin di AFIDAMP.

Per informazioni e per iscrizioni https://lnkd.in/dHd2qyW3