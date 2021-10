Tork amplia la famiglia PeakServe

L’igiene delle mani è diventata una priorità durante la pandemia di COVID-19: secondo una recente indagine di Essity, il 57% delle persone dichiara che le proprie aspettative in materia di igiene e di pulizia dei bagni pubblici sono molto cresciute (1). Tork amplia la famiglia PeakServe con due nuovi dispenser e una nuova ricarica, aggiungendo così quella flessibilità che consente di rispondere senza problemi anche alle esigenze di elevati flussi di utenti.

Tork PeakServe Continuous utilizza asciugamani di carta compressi e unisce la più alta capacità del mercato con un metodo di erogazione unico: rapido e continuo, senza interruzioni, permettendo agli operatori di servire il 250% in più di ospiti tra una ricarica e l’altra(2). Questo riduce il rischio di esaurimento di asciugamani e aree bagno sovraffollate, grazie al sistema continuo e semplice da usare che rende disponibile l’asciugamano in 3 secondi. Tork PeakServe inoltre offre un’asciugatura delle mani più igienica perchè gli ospiti toccano solo l’asciugamano che usano.

“Sappiamo tutti che l’igiene è fondamentale per mantenere le persone al sicuro e dotare le strutture di sistemi che favoriscano il lavaggio e la corretta asciugatura delle mani non è solo essenziale, è cruciale. Recenti ricerche ci confermano che le persone hanno aumentato le loro aspettative sul livello di pulizia e di igiene negli spazi pubblici e in particolare nelle aree bagno. Quindi i Facility manager possono giocare un ruolo chiave per aiutare le persone a sentirsi al sicuro. Il sistema Tork PeakServe che assicura una disponibilità continua di asciugamani, aiuta le persone a praticare una corretta igiene delle mani e riduce il rischio di infezioni”, spiega Riccardo Trionfera Direttore Commerciale Essity Professional Hygiene.

L’ultima novità nella famiglia PeakServe sono i nuovi asciugamani Tork Advanced, più morbidi, più assorbenti del 20%, piacevolmente decorati con la foglia Tork (3). La linea include inoltre Tork PeakServe Mini, la versione più piccola di Tork PeakServe, che può contenere fino a 1.230 asciugamani, e Tork PeakServe Recessed, il dispenser da incasso compatibile con molti contenitori esistenti senza richiedere grandi interventi, ne aumenta la capacità fino al 40%6 ed è disponibile in due misure, small e large. Con Tork PeakServe basta un unico sistema per tutta la struttura, il che consente di risparmiare tempo e di liberare spazio nei locali di stoccaggio e sui carrelli del personale addetto alle pulizie, oltre a offrire la possibilità di esperienze diverse nelle diverse aree della struttura, proprio grazie alla nuova ricarica.

“Il sistema di asciugamani Tork PeakServe consente di utilizzare la stessa soluzione in tutti i tipi di bagni, indipendentemente dalle dimensioni, dalla disposizione o dal numero di visitatori, il che significa che il personale potrà liberare tempo e spazio. I dispenser Tork PeakServe possono anche essere riforniti facilmente in qualsiasi momento e consentono al personale addetto alle pulizie di concentrare maggiormente la propria attenzione sul mantenimento e il ripristino dell’igiene, piuttosto che sui controlli dei dispenser” conclude Trionfera.

(1) Studio Essity Essentials Initiative 2020-2021

(2) Rispetto alle ricariche Tork H2 Universal 150299 e al dispenser 552000

(3) Rispetto alla ricarica universale Tork PeakServe