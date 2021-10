TIPS:Tavolo Interassociativo Pulizie e Servizi presenta il suo Manifesto

Conferenza stampa, martedì 12 ottobre ore 16.00, Sala Stampa Camera

Il TIPS – Tavolo Interassociativo Pulizie e Servizi – è un nuovo organismo che vede riunite le principali associazioni del comparto della pulizia professionale: sia quelle che rappresentano le imprese di pulizia sia quelle che rappresentano la fornitura e quindi i fabbricanti e distributori di strumentazioni per la pulizia professionale.

AFIDAMP associazione nazionale dei fornitori di strumentazioni per la pulizia professionale

Confartigianato Imprese di Pulizia

CNA Imprese di pulizia

Casartigiani Imprese di Pulizie

Confcooperative Lavoro e Servizi

FNIP Confcommercio

Fondazione Scuola Nazionale Servizi

ISSA EMEA

Legacoop Produzione e Servizi

Unionservizi Confapi

Il TIPS è espressione delle imprese del comparto coinvolgendo diversi grandi operatori, migliaia di imprese artigiane e Piccole e Medie Imprese.

Numero imprese 23.300

Numero addetti 526.000

Fatturato oltre 21 Miliardi di Euro

N.B. I dati rappresentano la totalità del comparto.

Il TIPS, raggruppando una percentuale di operatori estremamente significativa e rappresentativa del settore, auspicando e lavorando per l’inclusione di altri soggetti utili allo scopo, in totale spirito di servizio nei confronti del Paese, si propone come punto di riferimento per tutte le problematiche relative alla pulizia, disinfezione professionale e alla sanificazione e auspica il proprio coinvolgimento, da parte delle Istituzioni, nei processi decisionali volti al contenimento dell’epidemia da SarsCoV2 e, nello specifico, alla ricerca delle migliori soluzioni per il contenimento del rischio infettivo legato alla salubrità e alla pulizia delle strutture pubbliche e private.

Il TIPS ritiene inoltre che il chiarimento normativo del concetto di sanificazione si renda necessario e sia da intendersi come il processo che ricomprende le operazioni di pulizia e disinfezione.

Martedì 12 ottobre, alle ore 16.00, le associazioni coinvolte presentano le loro proposte contenute nel Manifesto di Intenti del TIPS in Sala Stampa alla Camera. Interverranno, in presenza o in collegamento, l’On. Rossella Muroni (FacciamoECO), Andrea Loro Piana di AFIDAMP, Associazione italiana dei fabbricanti e distributori di strumentazioni per la pulizia professionale, Alvaro Giovannini di Confartigianato Imprese di Pulizia, Angelo Cornacchione di CNA Imprese di pulizia, Paolo Melfa di Casartigiani Imprese di Pulizia, Antonio Ambrosio di Confcooperative Lavoro e Servizi, Carmine Esposito di FNIP Confcommercio, Toni D’Andrea di ISSA Emea, Andrea Laguardia di Legacoop Produzione e Servizi, Franco Tumino di Fondazione Scuola Nazionale Servizi, Vincenzo Elifani di Unionservizi Confapi.

La foto si riferisce alla presentazione del TIPS in occasione di ISSA Pulire.