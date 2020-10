Raimondo Raimondi è il nuovo presidente RCM

Eletto all’unanimità dal nuovo CdA, Raimondo Raimondi è il nuovo presidente di RCM SpA.

A 54 anni, succede a Roberto Raimondi, Presidente di RCM SpA dal 1983. Nel 2008 ha condiviso con i cugini Raffaella e Raffaele e il fratello Riccardo la decisione di proseguire l’attività dell’impresa fondata da genitori e zii nel 1967.



La loro scelta coraggiosa presa all’indomani della grande crisi sta dando risultati positivi, non solo per il buon andamento della società, ma anche perché ha dimostrato che con il buon senso e la concordia si può affrontare in modo proficuo un efficace “cambio generazionale” nelle aziende famigliari. Cambio generazionale che si perfeziona, oggi in RCM, con la nomina dei nuovi amministratori: Raffaella, Raffaele e Riccardo.

Entrato in azienda ha fatto esperienza in diversi settori: amministrativo, commerciale, tecnico fino a diventare Responsabile del Marketing Strategico e Presidente di Barredoras Industriales, la filiale RCM in Spagna.

Pragmatico ma incline alla riflessione, convinto delle proprie idee ma portato più alla mediazione che allo scontro, interpreta bene i valori che RCM ha sempre voluto considerare irrinunciabili: l’onestà, il rispetto del prossimo e il lavoro come strumento di crescita umana e sociale prima ancora che economica.

Auguri di buon lavoro, Presidente!