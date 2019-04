PULIRE 2019: RCM presenta le nuove BOXER e GIGA

A PULIRE nel PAD 4 – stand E4-F4, BOXER e GIGA, la spazzatrice e la lavapavimenti dalle altissime prestazioni ottimizzate e migliorate e fanno quest’anno capolino sul mercato.

La nuova RCM BOXER è l’evoluzione della spazzatrice compatta, potente e robusta già da tempo protagonista nel suo segmento di mercatoche. Tre le versioni: Diesel, dual fuel (benzina e GPL) ed elettrica. Come tutte le spazzatrici “uomo a bordo” RCM, BOXER adotta il sistema “DUST BUSTER” per contenere la polvere sollevata dalle spazzole laterali.

Con lo speciale filtro KERASTATIC riesce a trattenere le polveri più fini (PM10) e quelle elettrostatiche, che sfuggono ai normali filtri. Nella versione elettrica BOXER E, è adatta anche ad ambienti chiusi, con corsie, scaffali e nastri trasportatori.

RCM GIGA è la lavapavimenti professionale agile e compatta con alta produttività per le medio/grandi superfici. Quattro le versioni: da 700 e 800 mm, con due spazzole a rullo o a disco. Silenziosa e sicura, con le sue luci di segnalazione a led per lavorare con discrezione in presenza di persone.

Due i sistemi per pulire bene rispettando l’ambiente: GO GREEN che riduce il consumo di acqua e detergente e MY che gestisce autonomamente i parametri di lavoro per ottimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche in base alle rali necessità di pulizia richiesta.

