Presentato il Manifesto di Intenti del TIPS -Team Interassociativo Pulizie e Servizi

Come annunciato l’8 ottobre scorso, oggi 12 ottobre 2021, il TIPS ,Team Interassociativo Pulizie e Servizi , ha presentato a Roma, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, il proprio Manifesto di Intenti.

Erano presenti, di persona e in collegamento, l’Onorevole Rossella Muroni (FacciamoECO), Andrea Loro Piana, Consigliere di AFIDAMP associazione italiana dei fabbricanti e distributori di strumentazioni per la pulizia professionale, Alvaro Giovannini, Presidente di Confartigianato Imprese di Pulizia, Angelo Cornacchione Presidente di CNA Imprese di pulizia, Paolo Melfa Delegato della Presidenza di Casartigiani Imprese di Pulizia, Milena Cannizzaro Responsabile Organizzativo Confcooperative Lavoro e Servizi, Carmine Esposito Presidente di FNIP Confcommercio, Toni D’Andrea Direttore di ISSA Emea, Andrea Laguardia Responsabile Pulizie, Servizi Integrati, FM, Igiene Ambientale, Ristorazione di Legacoop Produzione e Servizi, Franco Tumino Presidente di Fondazione Scuola Nazionale Servizi, Vincenzo Elifani Presidente di Unionservizi Confapi.

Il TIPS, raggruppando una percentuale di operatori estremamente significativa e rappresentativa del settore, auspicando e lavorando per l’inclusione di altri soggetti utili allo scopo, in totale spirito di servizio nei confronti del Paese, si propone come punto di riferimento per tutte le problematiche relative alla pulizia, disinfezione professionale e alla sanificazione e auspica il proprio coinvolgimento, da parte delle Istituzioni, nei processi decisionali volti al contenimento dell’epidemia da SarsCoV2 e, nello specifico, alla ricerca delle migliori soluzioni per il contenimento del rischio infettivo legato alla salubrità e alla pulizia delle strutture pubbliche e private.

Il TIPS ritiene che il chiarimento normativo del concetto di sanificazione si renda necessario e sia da intendersi come il processo che ricomprende le operazioni di pulizia e disinfezione. Il TIPS intende valorizzare il grande impegno di tutta la filiera operante nel campo delle pulizie professionali nei confronti di uno sviluppo sostenibile del settore, perseguito su tutti i fronti a partire dalla promozione dell’economia circolare fino alla fattiva partecipazione ai processi di sviluppo di norme e regolamenti, ritenendo questo un modello virtuoso proponibile ad altri comparti economici del Paese.

Il TIPS inoltre rileva il preoccupante calo di attenzione verso i processi di pulizia, disinfezione e “sanificazione” e ha evidenziato il ruolo fondamentale cui è nuovamente chiamato tutto il settore della pulizia professionale nella drammatica situazione che il Paese sta attraversando, stante la necessità di garantire un elevato standard igienico degli ambienti e decontaminazione degli spazi per la tutela della salute pubblica.

Oltre ciò, il TIPS pone l’accento sulla necessità e l’urgenza di un intervento teso a favorire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

la valorizzazione del settore e dei suoi operatori;

la standardizzazione dei processi e dei protocolli di pulizia, compresa la predisposizione di un prezzario che tenga conto degli effettivi tempi e metodologie di esecuzione;

il chiarimento normativo del concetto di sanificazione e di quali siano i soggetti abilitati a tale prestazione professionale, così come concordato nelle definizioni indicate all’interno del protocollo di intenti sottoscritto tra le parti l’8 settembre 2021;

il contrasto al dumping contrattuale, alle forme di concorrenza sleale e la totale uscita dalle logiche del massimo ribasso per gli acquisti dei servizi da parte della pubblica amministrazione;

il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze professionali volontariamente ottenute sul lavoro anche attraverso percorsi di qualificazione degli operatori delle imprese di pulizia;

un rinnovato patto tra pubblico e privato improntato all’incremento della qualità dei servizi.

Il TIPS costituirà da subito una cabina di regia, composta dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni aderenti, che strutturi un set di proposte da portare all’attenzione del Legislatore e del Governo, nonché azioni di sensibilizzazione verso i portatori di interesse e l’opinione pubblica.

CLICCARE PER IL MANIFESTO DI INTENTI

Nella foto: da sinistra Andrea Loro Piana (Afidamp), Andrea Laguardia (Legacoop Produzione e Servizi) e Alvaro Giovannini (Confartigianato).