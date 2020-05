Papa Francesco ha pregato per gli addetti alle pulizie

Ieri Papa Francesco ha presieduto la Messa a Casa Santa Marta nella sesta domenica di Pasqua. Nell’introduzione ha rivolto il pensiero agli addetti alle pulizie: “Oggi la nostra preghiera è per tante persone che puliscono le strade, che svuotano i bidoni della spazzatura, che vanno per le case a svuotare la spazzatura. Un lavoro che nessuno vede, un lavoro necessario per sopravvivere. Che il Signore li benedica, li aiuti”.

