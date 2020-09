Nuova sede per Papalini S.p.A.

Dal primo settembre Papalini Spa si è trasferita in una nuova sede: i nuovi 4000 mq di accoglienti uffici consentiranno di aumentare la qualità del lavoro per il benessere di collaboratori e ospiti e soprattutto rispettare ancora meglio le normative di sicurezza anti Covid.

Il crescente successo e l’offerta sempre più ricca ed innovativa di Papalini Spa, hanno portato all’ampliamento e al rafforzamento della sede centrale di Fano, rendendo necessario il trasferimento dell’azienda in una nuova sede, più ampia e funzionale, che potesse offrire una location dove ottimizzare ancora di più le sinergie di lavoro.

Il progetto è stato realizzato equilibrando in modo armonioso gli spazi, risultato della disposizione degli spazi interni ed esterni, delle finestre, dell’uso della luce naturale e del design degli interni.

L’area è suddivisa in spazi di lavoro e sale riunioni che si alternano ad aree dedicate al relax quali la cucina o i coffee point, aree in cui il personale può prendersi una pausa e sentirsi come a casa.

