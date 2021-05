La Lucente si aggiudica la gara del complesso EUR Spa di Roma

La Lucente Spa comunica l’avvio dei lavori presso lo straordinario complesso dei beni di EUR S.p.A. a seguito dell’aggiudicazione della gara bandita dall’azienda capitolina, relativa ai servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, raccolta rifiuti ed infine prestazioni di facchinaggio su richiesta della Committenza per la movimentazione di arredi ed allestimenti dei servizi.

Le numerose attività di facility management affidate, interessano circa 30.000 metri quadrati del prestigioso e raro patrimonio immobiliare della Società. La commessa riguarda gli uffici e gli ambienti condominiali situati nei palazzi di proprietà e/o gestiti da EUR S.p.A., nonché le aree esterne di pertinenza dell’azienda. L’affidamento ha start up a maggio 2021.

L’erogazione dei servizi forniti contemplerà l’utilizzo di sistemi operativi incentrati sull’Eco-Sostenibilità, tali da garantire un basso impatto ambientale nell’esecuzione delle attività. Per tale motivo, in ottemperanza alle recenti normative in materia d’ambiente, s’impiegheranno prodotti ecologici di pulizia, non solo conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) ma anche certificati Ecolabel.

Il rispetto per l’ambiente e l’equilibrio delle parti sociali, grazie all’esperienza pluriennale maturata nel settore del Global Service e Facility Management de La Lucente S.p.A. e nella gestione ambientale dei servizi degli appalti, sono obiettivi strategici, nonché una modalità di pensiero costante che caratterizzerà la gestione della commessa. Per questo La Lucente S.p.A. si fa garante, nonché soggetto promotore, del raggiungimento di tale scopo grazie a momenti di incontro formativo/informativo con le maestranze impegnate nei lavori e con le risorse della società dedicate alla gestione e controllo della commessa.

Per trasferire al personale coinvolto in quest’appalto la cultura del servizio, della qualità e della sicurezza, è previsto un programma di formazione sia nella fase di start up che per tutta la durata del servizio con corsi di aggiornamento.

“Siamo molto soddisfatti per questo risultato – ha dichiarato Angelo Volpe, CEO de La Lucente S.p.A. – che costituisce un importante riconoscimento del nostro know-how nel settore della pulizia, disinfezione e del soft-service. Il nostro impegno – continua – sarà massimo, con l’obiettivo di accrescere appieno l’apprezzamento della Committenza per qualità dei nostri servizi.”

——-

EUR S.p.A., partecipata al 90% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e al 10% da Roma Capitale, nata nel 2000, è una società attiva nella gestione e nello sviluppo immobiliare. Dispone di un patrimonio di raro pregio, eccezionale per la quantità di opere monumentali del razionalismo architettonico italiano. Il patrimonio immobiliare di EUR S.p.A., unico per dimensione e qualità, si compone di 70 ettari di parchi e giardini, aperti alla fruizione pubblica. Svolge attività di property management per la conservazione e tutela del proprio patrimonio storico, artistico e paesaggistico, disponendo in locazione spazi riqualificati, e attività di asset management con la realizzazione di grandi progetti di sviluppo immobiliare e valorizzazione urbanistica, tra questi la realizzazione del progettato dall’architetto Massimiliano Fuksas.