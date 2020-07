Il nuovo LiFE TALK in diretta streaming il 6 luglio

Il contesto emergenziale che ha visto in prima linea le imprese di servizi, ha posto in luce alcune però difficoltà di carattere sistemico per gli operatori specializzati del settore. Le Aziende e le Associazioni di Categoria che costituiscono Confindustria Servizi HCFS hanno messo in campo per questi motivi numerose attività e molte sono state le indicazioni date puntualmente alle aziende.

Anip, ad esempio, per rispondere in maniera sempre più strategica, puntuale ed efficiente alle esigenze ed alle criticità denunciate dalle Imprese, si è dotata di una speciale Task Force che ha raccolto ed elaborato tutte le problematiche ed esigenze delle Associate, attraverso una mail dedicata: covid19@associazione-anip.it ed un Contact Center, ponendosi altresì l’obiettivo ambizioso di supportare tutti coloro che, magari per la prima volta, si trovano a dover affrontare processi di sanificazione e disinfezione.

Altre difficoltà che l’emergenza sanitaria in atto ha evidenziato e che le Aziende stanno subendo sono da ricollegarsi:

Alla concorrenza sleale da parte di imprese improvvisate e senza alcuna professionalità Al moltiplicarsi di Protocolli vari come quelli sulla sanificazione (spesso condotta in modalità ‘fai da te’) che prescindono da qualsivoglia approccio scientifico, a cui manca un quadro e un riferimento complessivo.

Per arginare questi fenomeni ma soprattutto per fornire degli strumenti agili e chiari su e come affrontare il Coronavirus SARS-CoV-2, è stato elaborato un manuale con linee guida e buone prassi, utile ad orientare non solo gli operatori del settore, ma anche i singoli fruitori del servizio che dovranno potersi posizionare tra le varie metodologie d’intervento esistenti, avendo comunque riguardo alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Lo sviluppo del presente studio – che è per sua natura un work in progress che verrà costantemente aggiornato – nasce, quindi, proprio dall’esigenza di fornire gli strumenti necessari per una corretta esecuzione dei servizi di pulizia e sanificazione con l’obiettivo di poter fugare i più ampi dubbi in merito.L’approccio scelto è quello di partire da un metodo preminentemente scientifico, per approdare poi ad un utilizzo tecnico che fornisca alle Aziende Associate, alle Istituzioni ed agli stakeholder le conoscenze per una migliore qualità nell’erogazione e nella fruizione del servizio di pulizia e sanificazione

La presentazione pubblica del manuale e delle linee guida avverrà all’interno del digitalTalk organizzato da LiFE 2020 e per partecipare sarà necessario collegarsi alle pagine ufficiali di LiFE su YouTube e Facebook.