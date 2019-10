Il Magazzino di PERPULIRE Milano cresce e si rinnova

PerPulire continua a crescere e a sviluppare il potenziamento della logistica su scala nazionale. Il Magazzino di Milano, in via Lazio 15 a Buccinasco, raddoppia di dimensioni e si rinnova dal punto di vista organizzativo. L’azienda ha già preso possesso delle nuove strutture e dei locali limitrofi, i quali permetteranno alla Distribuzione di raddoppiare le giacenze a magazzino, migliorare la gestione e velocizzare l’evasione merci. Per l’operatività effettiva si dovrà aspettare ancora qualche giorno, ma i lavori vanno avanti senza sosta, consci anche dell’importanza che ha la presenza dell’azienda sul territorio.

Il traguardo è frutto della grande soddisfazione dei tanti clienti del mondo delle pulizie industriali, che consentono al Gruppo PerPulire una crescita record negli ultimi anni, inquadrandola come punto di riferimento in Lombardia e nel resto del Nord Italia per le forniture e l’affiancamento a imprese di pulizia, case di riposo e al settore horeca.

L’investimento ha infatti l’obiettivo di rendere ancora più competitiva la reattività di PerPulire sulla regione Lombarda e sulle zone limitrofe, gestendo in modo ottimizzato tempistiche, dinamiche e sollecitazioni ricevute da piccole e grandi imprese.

L’ azienda ringrazia, oltre che i clienti, anche tutti i colleghi lombardi, grazie ai quali i programmi di espansione nazionale e di specializzazione settoriale perseguiti dal Gruppo proseguono per rispondere alla straordinaria fiducia mostrata dal mercato delle pulizie professionali con un grandioso trend di crescita degli ultimi anni.

