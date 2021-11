Idealservice Recruiting Day : aperte posizioni per impiegati, autisti e addetti ai servizi

Sono più di 30 i posti di lavoro ricercati in tutta la regione FVG dalla Idealservice, società di Pasian di Prato (UD) tra le più importanti in Italia nel settore del facility management, dei servizi ambientali e nella gestione di impianti di selezione rifiuti.

Vista la consistenza dei nuovi posti di lavoro, i Servizi regionali per il lavoro hanno organizzato, insieme alla società, un Recruiting Day che si svolge ONLINE nelle mattinate del 14 e 15 dicembre 2021.

Il colloquio online si svolge direttamente con l’azienda e gli operatori regionali. Il link per sostenere il colloquio viene inviato via mail ai soli candidati ritenuti IDONEI, dopo la chiusura dei termini per le candidature (5 dicembre 2021).

Per partecipare alla selezione è necessario candidarsi a ciascuna delle posizioni di interesse seguendo il link riportato di seguito:

AREA AMMINISTRATIVA/IMPIEGATIZIA

AUTISTI

AREA SERVIZI

Le offerta lavorative sono raggiungibili anche dal portale regionale LavoroFVG (link a piè di pagina).