Hygienalia+Pulire, molto più che una fiera

Mancano ormai pochissimi giorni all’ inaugurazione della quinta edizione di Hygienalia+Pulire e l’industria del cleaning, dell’igiene professionale e della lavanderia si preparano a uno degli appuntamenti più importanti del settore.

Dal 12 al 14 novembre, il Quartiere Fieristico Casa de Campo di Madrid, offrirà uno spazio espositivo di oltre 5.000 m2 unitamente a conferenze professionali e attività parallele che daranno al visitatore la possibilità di scoprire le ultime innovazioni e tendenze di questo comparto.

Questa edizione di Hygienalia+Pulire si distingue oltre che per l’aumento dell’area espositiva e del numero di partecipanti anche per la presenza di visitatori internazionali. Un altro dei grandi obiettivi dell’evento è la diffusione delle conoscenze tramite la formazione, l’innovazione e lo scambio di idee. In tal senso, Hygienalia+Pulire 2019 offrirà un ampio programma con contenuti di grande rilievo per espositori e visitatori che spazieranno da temi quali la situazione attuale e le tendenze del mercato, le chiavi per migliorare la produttività e la redditività, a contenuti più concreti per ciascuna area del settore.

Ci sarà un approfondimento del mercato della pulizia professionale sia in Spagna che in Europa, e verrà presentato il rapporto EFCI sull’industria delle pulizie negli ultimi 20 anni. Saranno presenti le PMI del settore, analizzandone la realtà attuale, le opportunità competitive e migliorando la gestione interna. Una delle presentazioni si concentrerà sulla sostenibilità nel settore delle pulizie e rivelerà perché è una buona opzione per risparmiare ed essere più efficiente. Si parlerà anche di economia circolare attraverso un approccio pratico e prestando attenzione all’evoluzione di un modello di acquisto sempre più sostenibile.

Il tutto sarà proposto dalle Associazioni e Federazioni più importanti del settore come, tra le tante, ISSA, ADELMA ASFEL, ASCEN. Oltre alle sessioni formative, Hygienalia+Pulire presenterà attività e dimostrazioni dirette a diversi segmenti di grande importanza per il settore:

Concorso nazionale di pulizia vetri. Organizzato da AFELIN e ASCEN, Hygienalia+Pulire accoglierà nuovamente il campionato nazionale di pulizia vetri nel quale i partecipanti si sfideranno per ottenere il titolo di campione nazionale alla presenza di una giuria di prestigio e di una grande copertura mediatica

Programmi LINE

Red Line, Green Line, Solidarity Line e Shine Line. Tali programmi, che riflettono il dinamismo del settore e la scommessa per la differenziazione di imprese leader nel proprio campo di attività, renderanno protagonisti aspetti come innovazione, sviluppo sostenibile, responsabilità sociale d’impresa e specializzazione sulla cristallizzazione dei pavimenti.

www.hygienalia-pulire.com