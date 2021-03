Gli European Cleaning & Hygiene Awards danno appuntamento ad aprile 2022

Gli European Cleaning & Hygiene Awards torneranno nella primavera del 2022 per celebrare i successi del settore. Dopo che l’evento del 2020 è stato rinviato a causa della crisi COVID-19 in corso, gli organizzatori hanno ora confermato che la quinta edizione dell’ambito premio si svolgerà il 28 aprile 2022 presso il Plaza Hotel a Bruxelles.Il premio fondato è dall’European Cleaning Journal, organizzato da Environment Media Group con GSA di nuovo media partner per l’Italia.

I premi, che sono l’unico evento paneuropeo a riconoscere il settore della pulizia e dell’igiene, apriranno per le iscrizioni nell’aprile 2021. Le aziende, ma anche i singoli operatori del settore di tutto il continente sono incoraggiati a condividere le loro storie di successo dal 2020 in poi. Michelle Marshall, direttore dell’European Cleaning Journal ha dichiarato: “Poiché la pandemia continua a influenzare le nostre vite, riteniamo sia giusto mettere al primo posto la salute dei nostri sostenitori e posticipare il nostro evento all’aprile 2022.

Spostando l’evento al prossimo anno, ci auguriamo che la vita tornerà ad un livello di normalità e saremo in grado di unirci ancora una volta per riconoscere il merito di un settore così resiliente e vitale. L’industria delle pulizie ha davvero accolto la sfida del COVID-19 ed è fantastico vedere come inizi a ottenere un riconoscimento più ampio, qualcosa che abbiamo sempre sostenuto. Non vediamo l’ora di leggere le candidature nei prossimi mesi e non vediamo l’ora di dare il benvenuto a tutti a Bruxelles tra poco più di un anno”.

http://www.echawards.com/