Formula Servizi inaugura la nuova sede di Roma

Formula Servizi da oltre 15 anni svolge parte dei propri servizi nella regione Lazio, seconda regione per volume di attività in cui la cooperativa opera nei settori della pulizia (anche sanitaria, degli ambienti scolastici e dei grandi uffici pubblici) e della logistica (distributiva, di magazzino e dell’archiviazione documentale), impiegando oltre 500 lavoratori.

“Formula Servizi si trasferisce da Guidonia Montecelio a Roma centro – dichiara Massimiliano Mazzotti, Direttore Generale della cooperativa – per essere più vicino alle commesse attive, di grande prestigio ed importanza, e soprattutto a quelle che si appresta ad attivare a Roma e nel Lazio. Con questa nuova sede la nostra cooperativa intende testimoniare vicinanza oltre che geografica, anche culturale al territorio nel quale opera, dove la città di Roma, ovviamente, ne rappresenta il baricentro. Da questa sede vengono organizzate una parte importante delle attività e degli appalti che sviluppiamo nelle regioni Lazio, Umbria, Sardegna e Toscana, che contano oltre 20 milioni di fatturato e oltre 1000 lavoratori. Chiaramente contiamo di gestire da qui anche un ulteriore sviluppo nell’area che, anche questa nuova sede, ci auguriamo possa ispirare”.

“La nuova sede vuole rappresentare anche un luogo per agevolare le relazioni con i nostri soci e i nostri lavoratori, oltre che con le organizzazioni sindacali e i nostri clienti, tra i quali, nella capitale, ne annoveriamo di molto prestigiosi. È situata inoltre – continua la Presidente Antonella Conti – a poche centinaia di metri dalla sede di Legacoop Nazionale e Legacoop Produzione e Servizi, che rappresentano il simbolo della cultura cooperativa a cui Formula Servizi si ispira ed afferisce per sentore comune dalla sua costituzione , condividendone da sempre i principi e i valori”.