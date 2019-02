Formula Servizi alle Persone incorpora Acquarello

È diventata operativa l’unione per incorporazione tra Formula Servizi alle Persone (che progetta, realizza e gestisce strutture e servizi sociali, sanitari, educativi e riabilitativi) e la Cooperativa Acquarello (che si occupa di servizi per la prima infanzia).

Un’unico nome: Formula Servizi alle Persone, per produrre tutti i servizi caratteristici e pluricertificati secondo 4 norme internazionali con i quali è stato possibile costruire per entrambe le realtà, storie di successo, di sviluppo e tante opportunità di lavoro.

La cooperativa sociale di tipo A Acquarello fondata nel 1988 a Forlì, raggiunge nel 2018 un fatturato annuo di 2 milioni e seicento mila euro, e annovera 130 addetti di cui 89 soci. Il suo bacino territoriale di riferimento va da Forlì fino a Cattolica.

Formula Servizi alle Persone, anch’essa coop sociale di tipo A, è stata fondata nel 1987 a Riccione, produce un fatturato di 7 milioni di euro circa, attraverso il lavoro di 215 lavoratrici e lavoratori di cui 102 sono soci; il suo bacino territoriale va da Santa Sofia in provincia di Forlì-Cesena fino a SassoFeltrio nella regione Marche.

Con la fusione il fatturato della nuova Formula Servizi alle Persone arriverà a 10 milioni annui, dei quali il 46% è rappresentato dall’area educativa e dai servizi all’infanzia.

“Con questa fusione per incorporazione – dichiara Francesca Gennari, presidente di Formula Servizi alle Persone – abbiamo unito forze positive per affrontare con maggior solidità le sfide che il futuro ci pone di fronte. Ora siamo un’unica realtà solida e con due -curricula aziendali di alto spessore. L’impegno per noi è rinnovare la qualità del lavoro che produciamo ogni giorno con entusiasmo, umanità e professionalità nei confronti di tutte le persone che usufruiscono dei nostri servizi, a partire dalle 1570 famiglie che ci hanno affidato i loro bambini, da oggi lo faremo insieme ampliando le opportunità che offriremo alle comunità in cui operiamo e creando nuove occasioni di crescita anche in altri territori.

www.formulaservizi.it