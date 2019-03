Conferenza EFCI in giugno a Bruxelles

La EFCI (Federazione delle associazioni europee del settore dei servizi di pulizia), terrà una conferenza il 28 giugno a Bruxelles dal titolo: “Servizi di pulizia: dare forma all’industria per il futuro”. Il programma dell’evento prevede quattro tavoli di discussione relativi a: Evoluzione e prospettive del settore; Digitalizzazione, Innovazione in rapporto al comparto ‘Labour intensive’, Economia Circolare.

Saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni europee interessate. La conferenza costituirà anche una piattaforma per l’EFCI per presentare gli sviluppi e le sfide del settore in un anno cruciale a livello politico europeo. Maggiori informazioni sull’evento (comprese le opportunità di registrazione e sponsorizzazione) sono disponibili sul sito Web: www.efci.eu .

EFCI – partner della Commissione europea- è la federazione di 13 associazioni nazionali dell’industria del cleaning e del facility e rappresenta la voce europea del settore riunendo 240mila imprese che esprimono circa 3,6 milioni di lavoratori.

