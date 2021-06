Comitato Direttivo di ONBSI: in presenza per nuove e importanti iniziative

Per la prima volta dopo mesi, il 21 giugno il Presidente Andrea Laguardia, il Vicepresidente Giovanni Daló e il Comitato Direttivo di ONBSI si sono riuniti in presenza!

Non è stato solo un momento di incontro formale nel quale adempiere ad obblighi Statutari, come il varo del Progetto di Bilancio Consuntivo 2020 che da sempre riveste anche il ruolo di cardine informativo sull’andamento dell’intero Settore sempre molto prezioso, ma la Presidenza ha dato il via ad altre importanti iniziative dopo quella del Bando “Indennità emergenziale conciliativa Covid-19” destinato ai lavoratori iscritti:

è stato dato il via ad un Progetto di Attività Formative congiunte ONBSI – SNS (la Fondazione Scuola Nazionale Servizi) che, dando nuovo vigore alla storica collaborazione con la Fondazione, avrà l’obiettivo di aggiornare un corretto profilo dell’operatore, fissare nuovi standard formativi e realizzarne i contenuti che verranno resi fruibili a lavoratori e imprese all’interno dei sistemi di ONBSI già oggi a loro disposizione. Come fase ulteriore saranno attivati processi formativi e informativi destinati a imprese e a stazioni appaltanti in merito alla corretta gestione delle varie fasi che compongono un bando di gara ad iniziare da quelle che ne precedono l’indizione fino all’analisi di tutti gli elementi che questa coinvolge;

è stata deliberata la partecipazione nel ruolo di co-organizzatore della Fiera ISSA PULIRE 2021. Quest’anno l’evento, che si svolgerà in tre giornate in presenza (prima fiera internazionale del settore che si terrà in presenza) e che vedrà i suoi espositori condividere i propri processi organizzativi ed operativi attraverso l’utilizzo di innovativi spazi “theatre” al posto dei tradizionali stand. Sono già state annunciate le presenze di alcune tra le più grandi imprese operanti nel settore e altre si aggiungeranno a breve. Anche ONBSI avrà lo spazio espositivo che sarà dedicato al tema della Sicurezza sul Lavoro – tema che ha caratterizzato i lavori di ONBSI da sempre e che continua, purtroppo, a rivestire carattere di drammatica realtà nel mondo del lavoro.

L’auspicio ora è quello di poter consolidare la ripresa delle attività e, soprattutto, della raggiunta “normalità” delle relazioni tra le componenti la bilateralità lasciandoci alle spalle il drammatico periodo pandemico.