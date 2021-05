Cleaners Makita: la pulizia diventa wireless

Lo sviluppo tecnologico dei prodotti Makita va sempre più verso soluzioni a minimo impatto ambientale e sicure per gli operatori. Anche per il comparto Cleaners Makita segue questa direzione, con una proposta di attrezzature professionali tecnologicamente avanzate, silenziose ed in grado di operare in ambienti che necessitano di un’accurata gestione delle polveri.

L’alimentazione a batteria è alla base dello sviluppo futuro dei prodotti professionali che operano nel cleaning. Consumi energetici ridotti e bassa rumorosità si uniscono al vantaggio di poter operare in tutte le situazioni nelle quali non sia possibile il collegamento a fonti di energia elettrica o dove gli spazi a disposizione dell’operatore sono ridotti.

Al tempo stesso i Cleaners Makita garantiscono all’operatore la massima mobilità in tutta sicurezza.Basti pensare alla pulizia e manutenzione dei mezzi di trasporto in deposito o in manutenzione – aerei, treni e bus- dove al vantaggio di non avere più l’intralcio di cavi elettrici di alimentazione, si aggiunge quello di tempi di esecuzione ridotti e con maggiore attenzione alla gestione della forza lavoro.

Nel settore del cleaning Makita ha compiuto un ulteriore importante passo, grazie all’introduzione dell’esclusivo Sistema AWS Bluetooth. Questo sistema consente il collegamento wireless tra aspiratori ed utensili attraverso un’unità digitale, che permette di avviare l’aspiratore, collegato all’utensile, attraverso il solo tubo di aspirazione semplicemente azionando l’interruttore dell’utensile stesso.

Inoltre, il nuovo adattatore WUT02U permette a qualsiasi aspiratore elettrico disponibile sul mercato di comunicare wireless (AWS) con gli utensili Makita. Il collegamento di tale dispositivo alla presa di servizio dell’aspiratore consente a quest’ultimo di ricevere il segnale di avvio dall’utensile dotato di funzione AWS (Autostart Wireless System).

I Cleaners Makita includono un’ampia gamma di modelli, dal Robot aspirapolvere 18V BL Motor DRC200Z agli aspiratori wet&dry con ampi serbatoi di raccolta, anche con alimentazione ibrida (batteria/ filo) come il modello DVC150LZ con serbatoio di raccolta fino a 15 L per le polveri e 12 L per i liquidi, scope a batteria con e senza sacco di raccolta e aspiratori a zaino con filtro Hepa in grado di catturare il 99,97% di particelle.

Il programma Cleaners offre il più ampio range sul mercato e soddisfa tutte le esigenze di aspirazione sia degli utenti home sia dei professionisti.

L’ampia disponibilità di soluzioni apre la strada a nuovi settori di impiego: centri sportivi, aree turistiche, aree produttive o di stoccaggio materiali, settore alimentare, magazzini di stagionatura insaccati e sale di essicazione (con il Robot) scuole, laboratori, cinema, sale conferenze, cimiteri, chiese, stand fieristici, uffici, box, palestre, abitazioni, mezzi di trasporto e per manutenzioni generali di impianti e filtri di areazione.

In ogni applicazione l’accurata gestione delle polveri assicura maggiore rapidità di intervento ed il massimo rispetto della salute di chi opera e di chi soggiorna negli ambienti dove vengono eseguite lavorazioni con utensili.

Le normative europee a tutela dell’operatore e dell’ambiente indicano chiaramente la necessità di una gestione accorta dello smaltimento delle polveri derivate dalle lavorazioni; Makita con il suo programma di sviluppo di aspiratori professionali mette a frutto la scrupolosa ricerca rivolta alla tutela degli utilizzatori con progetti dalle spiccate qualità tecnologiche ed ergonomiche.

www.makita.it