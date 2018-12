Boom nel settore delle facility: Dussmann nei primi posti della classifica Plimsoll

Plimsoll, provider a livello mondiale con oltre 30 anni di esperienza, ha realizzato un’analisi di mercato nel settore delle aziende di sanificazione, prendendo in esame le prime cinquecento maggiori compagnie sul mercato mondiale ed ha conferito a Dussmann Service il Certificato Plimsoll Business Excellence 2018.

Dopo il Company to Watch 2018, consegnato da Cerved Group giovedì 29 Novembre 2018, si tratta di un ulteriore riconoscimento per Dussmann Service che nel 2017 ha registrato un fatturato in aumento superando i 446 Milioni di euro, ha concluso l’acquisizione di Alessio SpA e di Gaetano Paolin SpA, e raggiunto quota 17.000 dipendenti.

“Per Dussmann la strategia migliore per mantenersi leader nel mercato è investire in innovazione – afferma Renato Spotti, Amministratore Delegato -. Nei prossimi anni vogliamo mantenere questi livelli di crescita, certificati anche da Plimsoll, e diventare una Innovation Company puntando sui servizi integrati e sulle nuove tecnologie, su nuove sperimentazioni per la salvaguardia dell’ambiente e sulla collaborazione con università e centri di ricerca”.

Dussmann Service

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 17 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2017, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2 miliardi di euro, di cui circa 446 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.

www.dussmann.it