Emergenza Sanitaria, ANIP-Confindustria: in corso sanificazione imponente nel Paese

“In un momento di grande emergenza igienico sanitaria per il Paese, le nostre imprese e migliaia di operatori specializzati, si stanno adoperando per sostenere al meglio tutte le richieste provenienti da ospedali, uffici, luoghi di grande affluenza, spazi pubblici e privati che necessitano di una profonda sanificazione. Il settore dei Servizi è mobilitato, tutto il paese e le strutture pubbliche e private sono in buone mani. Non siamo più in una situazione dove è sufficiente la semplice pulizia degli ambienti, è necessario intervenire in modo specifico attraverso processi di Sanificazione adeguati”.

Lo ha dichiarato intervenendo al programma Unomattina il Presidente di ANIP-Confindustria Lorenzo Mattioli (l’Associazione di categoria che rappresenta le imprese del mondo del cleaning). “Mai come ora, queste operazioni di sanificazione eseguite da personale formato e specializzato, si rilevano di vitale importante negli ospedali particolarmente esposti alla presenza di persone potenzialmente contagiate. Un lavoro equiparabile a tutti gli effetti a quello di tipo Sanitario, stante la delicatezza oggi ricoperta dagli operatori dei Servizi, occorre rilevare come ad oggi imprese ed operatori del comparto stiano incontrando problemi nell’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale destinati al personale che sta operando per la salubrità di tutti, e che per questo non può mettere a repentaglio la propria sicurezza.

Chiediamo alle istituzioni un aiuto concreto, affinchè l’approvvigionamento dei Dpi sia garantito. Inoltre auspichiamo una più agevole possibilità di spostamento per le aziende dei Servizi che stanno svolgendo opera di sanificazione sul territorio Italiano, per consentire più celeri operazioni ed un ritorno alla fruizione degli spazi (di lavoro o di aggregazione seppur contingentata) più sicura”.

http://www.associazione-anip.it/