Andrea Laguardia è il nuovo presidente ONBSI

È Andrea Laguardia il nuovo presidente dell’ONBSI – Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati istituito dal contratto collettivo nazionale del settore pulizie/ multiservizi/ servizi integrati. Eletto il 21 dicembre in occasione dell’Assemblea online dell’Ente, Laguardia è il Responsabile del settore pulizie, servizi integrati, facility management ed igiene ambientale, nonché responsabile del settore ristorazione, di Legacoop Produzione e Servizi, l’Associazione nazionale che rappresenta e tutela le cooperative di produzione, lavoro e servizi aderenti a Legacoop.

Il neo presidente eletto, nel ringraziare l’ex presidente per il lavoro svolto e l’assemblea dei soci per la fiducia accordatagli, ha indicato nel suo intervento di saluto quali saranno le priorità del mandato, che condividerà a breve con il Consiglio direttivo. Andrea Laguardia ha sottolineato la volontà di “dare vita ad una campagna d’informazione straordinaria, con il coinvolgimento attivo delle associazioni datoriali e sindacali socie dell’ONBSI, per promuovere il bando per “indennità emergenziale conciliativa Covid-19”, emanato nei mesi scorsi per dare la possibilità alle lavoratrici e ai lavoratori del settore di ottenere l’erogazione di un trattamento straordinario, avente natura socio-sanitaria e conciliativa, legato alla emergenza pandemica”.

Il neo presidente ha poi indicato l’intenzione di “proporre un bando, da emanare nei prossimi mesi, per sostenere i processi d’innovazione nelle imprese del settore, processi che hanno dovuto sviluppare in modo particolare in questo periodo d’emergenza per rispondere alle necessità di sanificazione”.

Inoltre, ha dichiarato Laguardia, “nei prossimi giorni, l’Onbsi si farà carico di chiedere alla Protezione Civile e al Commissario straordinario Arcuri di includere le lavoratrici e i lavoratori del settore tra quelli prioritari per le vaccinazioni, in quanto impegnati in prima fila, soprattutto nel settore ospedaliero, al pari degli operatori sanitari”. Il neo presidente Laguardia auspica che nell’ambito del prossimo rinnovo contrattuale le parti aggiornino la mission dell’Ente Bilaterale, per renderlo sempre più aderente alle necessità dei lavoratori e delle imprese del settore.

“La nomina di Andrea Laguardia a Presidente dell’Onbsi, al quale vanno le nostre congratulazioni e l’augurio di un proficuo lavoro, è motivo di orgoglio per Legacoop Produzione e Servizi, – commentano il Presidente Gianmaria Balducci e il Direttore Fabrizio Bolzoni – rappresentando un importante tassello per l’Associazione e un ulteriore strumento per essere vicini alle esigenze dei lavoratori e delle imprese”.

Congratulazioni e auguri di buon lavoro anche da GSA!