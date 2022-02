Ancora più inclusivo il Bando ONBSI 2022

Prosegue l’impegno di ONBSI (Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati) a sostegno dei lavoratori del Settore dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi, il cui contributo nella lotta al COVID-19 è stato, ed è tuttora, fondamentale. Un impegno iniziato un anno fa con il Bando Indennità Emergenziale Conciliativa COVID-19, che consente agli iscritti a ONBSI di richiedere un contributo solidale straordinario fino a un massimo di 200 euro, e che oggi continua, con un sostegno in più.

Il Bando è infatti stato prorogato per tutto il 2022 ed è stato reso ancora più inclusivo. Gli iscritti a ONBSI con un’anzianità contributiva continuativa di almeno 12 mesi al momento di presentazione della domanda possono richiedere il contributo senza alcun limite di reddito da ISEE. Questo significa che ancora più iscritti potranno accedere alle misure di sostegno e ricevere il contributo solidale straordinario a copertura del rischio sociale, familiare ed educativo: spese dovute alla nascita di uno o più figli, per coprire i costi di materiali, mense e rette scolastiche, servizi di baby-sitting, assistenza familiare per anziani o non autosufficienti e molto altro.

Affrettati! Il Bando è attivo fino a esaurimento delle risorse stanziate.

Per saperne di più, visita la pagina dedicata.