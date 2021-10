Afidamp nomina il nuovo CD

Nella mattinata di oggi, a Milano, l’ Afidamp, (Associazione imprese italiane della filiera della pulizia professionale) ha nominato il nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica per il biennio 2021/2023. E’ stato rieletto Presidente Giuseppe Riello che viene coadiuvato dal Vicepresidente Gianfranco Bonotto.

Nella foto il nuovo direttivo (da sinistra) Gianfranco Bonotto, Luca Cocconi, Giuseppe Del Duca, Giuseppe Riello, Virna Re, Roberto Galli, Andrea Loro Piana, Francesco Pasquini e Matteo Marino.

La giornata è stata l’occasione per il Presidente Giuseppe Riello e per il Direttore Stefania Verrienti di illustrare ai soci presenti le molte attività portate avanti dall’associazione, che hanno portato a una crescita consistente dei soci nel 2021, facendo registrare un incremento del 10%. In particolare Afidamp ha profuso un grande impegno per portare l’associazione nei più importanti contesti istituzionali, segno di questo sono, come ha sottolineato Riello, i rapporti con il Ministero della Salute, Il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero per lo Sviluppo Economico. In questa direzione va anche segnalato l’ingresso di Afidamp in Finco e nel CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano.

L’obiettivo per il prossimo biennio, che verrà portato avanti dal rinnovato Consiglio Direttivo, insieme al Presidente e al Direttore, è quello di portare l’associazione ad avere una sempre maggiore presenza nei principali contesti istituzionali e legislativi. Sempre forte sarà inoltre l’impegno sul tema formazione, attraverso gli accordi esistenti con i principali atenei ed enti formativi del Paese, per essere di supporto alla crescita del settore e dei propri associati.