Tenax International S.p.A approda in Borsa italiana su AIM Italia

Tenax International S.p.A., uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, il 18 dicembre è approdata in Borsa italiana. In quella data, infatti, ha avuto inizio la negoziazione delle proprie azioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Con oltre 35 anni di esperienza, un inestimabile bagaglio tecnico e ben oltre 700 macchine vendute ed assistite in 5 continenti ed oltre 42 paesi, Tenax è specializzata nella realizzazione di macchine all’ avanguardia, alimentate da energia pulita con prestazioni veramente straordinarie.​ Complimenti vivissimi all’ A. D. Vincenzo Geddes da Filicaia e al suo formidabile team per l’importante traguardo raggiunto!