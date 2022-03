Idealservice acquisisce Ispef Servizi Ecologici Srl

Idealservice ha acquisito, lo scorso febbraio, Ispef servizi ecologici di Azzano Decimo, azienda che opera nel settore dei servizi ecologici da oltre 30 anni, e si consolida in Friuli Venezia Giulia. L’operazione ha un valore di circa 3,5 milioni di euro per il 100% delle quote della srl.

«Ispef – dichiara Marco Riboli, presidente di Idealservice – è una bella e storica realtà che si occupa principalmente della gestione di rifiuti speciali di tipo industriale, nel carico, trasporto e intermediazione di rifiuti liquidi e/o solidi, assimilabili agli urbani, pericolosi e non pericolosi, con l’impiego di automezzi e attrezzature speciali all’avanguardia e conformi alla normativa, con un fatturato annuo di circa 6 milioni di euro. La nostra cooperativa entra dunque in un nuovo settore e si consolida in regione ».

Idealservice, cooperativa costituita nel 1953, giunta quindi a un passo dai 70 anni di storia, si appresta a chiudere il 2021 «con un fatturato di circa 147 milioni di euro, in aumento rispetto ai 143 milioni dell’anno precedente, e un utile di 5 milioni – è la stima di Riboli, in attesa del Cda che approverà i conti – e un organico di oltre 3.700 addetti in tutta Italia». L’acquisizione di Ispef si inserisce pienamente «nel progetto strategico di sviluppo e crescita – spiega ancora Riboli -, che consentirà alla cooperativa di riorganizzare e rafforzare la sua presenza, oltre che le proprie competenze, nel settore dei servizi ambientali» allargando il raggio d’azione al privato, segnatamente industriale, andando ad operare anche in Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, territori in cui la srl pordenonese è attiva.

Fonte: Messaggero Veneto