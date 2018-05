Manutencoop esce dalla Lega

Manutencoop Facility Management, che lo scorso 9 maggio aveva cambiato nome in Rekeep, esce da Legacoop. Una folta assemblea dei soci di Manutencoop società cooperativa, la holding di controllo della Spa “Manutencoop Facility Management” (primo operatore italiano e uno dei principali player europei nei servizi integrati per gli immobili, 920 milioni di euro di ricavi e 16mila dipendenti in Italia) ha deliberato infatti «il recesso da Legacoop che verrà esercitato nei termini previsti dallo Statuto della cooperativa, dallo Statuto di Legacoop e dalle normative in materia», spiega una nota. E al momento non è prevista alcuna iscrizione ad altri organismi di rappresentanza.

Fonte Il Sole 24 ore