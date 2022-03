L’impegno di ReKeep per i rifugiati ucraini

Fin dall’inizio del conflitto Rekeep Polska ha offrerto il suo sostegno all’emergenza umanitaria in corso, iniziata con la raccolta di beni di prima necessità e la fornitura di pasti caldi, e gradualmente ha cercato di trovare risposte sempre più strutturate come il reclutamento di persone in fuga dalla guerra e gli aiuti per la costruzione di un asilo dedicato ai bambini ucraini nella città di Lodz, dove ha sede Rekeep Polska.

“Siamo particolarmente orgogliosi – ha commentato Claudio Levorato, presidente del Gruppo Rekeep – dell’impegno che i nostri colleghi in Polonia, guidati dal presidente di Rekeep Polska, Radoslaw Maraszek, hanno subito dimostrato di accogliere le tante famiglie ucraine arrivate nelle città polacche.

Dall’Italia come gruppo faremo tutto il possibile per sostenere ulteriormente i progetti di accoglienza, siamo in contatto con il comune di Lodz e con la Camera di Commercio Italiana in Polonia al fine di individuare le soluzioni più utili per questa fase dell’emergenza”.