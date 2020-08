Interclean Amsterdam rinuncia alla fiera in presenza e diventa virtuale

Così hanno reso noto gli organizzatori della fiera in un comunicato:

“RAI Amsterdam ha lavorato instancabilmente per adattare tutte le sue strutture e protocolli per consentire agli eventi di svolgersi in modo sicuro, responsabile e ospitale”, ha affermato Bas Dalm, Executive Vice President Exhibition & Sales di RAI Amsterdam. Ma poiché la situazione COVID-19 continua ad evolversi e molti dei nostri espositori e visitatori internazionali sono stati costretti ad annullare la loro partecipazione a Interclean a causa delle condizioni di mercato e delle continue restrizioni di viaggio, riteniamo che la fiera non possa più offrire la qualità prevista e quindi sarà un evento virtuale per il 2020. Riteniamo che sia la decisione giusta per tornar ancora più forti insieme nel 2022. La nostra fiducia nel futuro è rafforzata dall’impegno dimostrato dai tanti stakeholder che già riconfermano la loro partecipazione all’evento 2022”.

www.intercleanshow.com