Appalti, burocrazia e corruzione: ”L’Italia immobile”

Giovedì 13 maggio alle ore 17:00 verrà presentato il nuovo libro di Michele Corradino “L’Italia immobile”, edito da Chiarelettere .

All’incontro parteciperanno: l’Avv. Massimiliano Brugnoletti, il Capo Gabinetto del Ministero dei Trasporti Dott. Alberto Stancanelli, l’economista Prof. Gustavo Piga, il Presidente di Confcooperative Servizi Dott. Massimo Stronati, il Segretario Generale C.L.A.A.I. dott. Marco Accornero ed il Sen. Stanislao Di Piazza.

L’evento sarà coordinato dal Prof. Francesco Verbaro e vedrà la presenza dell’autore.

Michele Corradino, presidente di sezione del Consiglio di Stato, già commissario dell’Autorità nazionale anticorruzione e capo di gabinetto di diversi ministeri, chiarisce e delinea, senza fronzoli, il panorama degli appalti nel Belpaese, spiegando, in dettaglio, quali sono le più evidenti lacune di un sistema che, negli ultimi anni, è stato al centro di periodiche riforme normative.

Dall’ultima di copertina del volume: “Gli appalti non solo rappresentano una buona fetta del Pil nazionale, ma incidono su come sono fatte le strade sulle quali viaggiamo, i servizi di trasporto, le scuole dei nostri figli, i nostri ospedali. Come cittadini contribuenti, utenti e genitori, abbiamo il diritto e il dovere di conoscerli e controllarli”.