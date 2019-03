“Vespa velutina ed altri invertebrati invasivi”, 3 giorni di conferenze e incontri sul Calabrone asiatico

È ormai prossimo l’evento organizzato dal Progetto LIFE STOPVESPA e dalla Velutina Task Force in ambito COLOSS dal titolo “Vespa velutina ed altri invertebrati invasivi”, che si terrà a Torino il 21, 22 e 23 marzo 2019.

L’occasione permetterà di fare il punto sulla situazione in merito alle attività di controllo del calabrone asiatico Vespa velutina, specie aliena invasiva in Europa e pericoloso predatore di api. Il 21 marzo il meeting internazionale è riservato ai membri dell’Associazione COLOSS.

Il 22 marzo si terrà la Conferenza Internazionale “Vespa velutina ed altri Invertebrati Invasivi”con gli interventi del Dott. Angelo Salsi (Head of Unit of the LIFE Programme & CIP eco-Innovation), del Dott. Piero Genovesi (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), del Prof. Peter Neumann (University of Bern, Institute of Bee Health), e di numerosi altri esperti del settore provenienti da diversi paesi europei.

Durante la Conferenza Nazionale del 23 marzo, dedicata ad apicoltori ed altri portatori di interesse, oltre alla presentazione dei risultati degli ultimi anni di attività sul campo del progetto LIFE STOPVESPA e delle prospettive per il futuro, sono previsti interventi da parte di Autorità regionali e nazionali.

Di seguito è disponibile il programma di dettaglio per le giornate del 21 e 22 marzo 2019.

https://www.vespavelutina.eu/