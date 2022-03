PestMed Expo fa il pieno al suo primo giorno di apertura

PestMed Expo,la fiera evento dedicata al mondo del pest-management e della sanificazione. nella cornice di BolognaFiere, ha finalmente aperto le sue porte mercoledì 30 marzo.

«La realizzazione di PestMed vuole dare una svolta ad Anid e a tutto il comparto della sanificazione e della disinfestazione, con influenze positive nazionali e internazionali». Con queste parole ha esordito Marco Benedetti, presidente Anid (Associazione Nazionale Imprese Disinfestazione) all’evento inaugurale. Un percorso lungo quello di PestMed, soprattutto a causa della pandemia, ma finalmente portato a compimento, insieme ad Avenue Media, che ha affiancato Anid nell’organizzazione dell’evento. Con oltre 3mila prodotti esposti, 5mila buyer nazionali e internazionali, 120 delegati esteri, convegni ,workshop, eventi, PestMed Expo fa il pieno al suo primo giorno di apertura.

«Siamo orgogliosi e soddisfatti – aggiunge Benedetti – finalmente abbiamo dato una forte visibilità ed autorevolezza ad un settore che spesso, come durante la pandemia, lavora in silenzio ed è invisibile. Eppure i nostri operatori sono essenziali per tutelare la salute dei cittadini, dei luoghi di lavoro e degli ambienti pubblici».

Prima del Covid-19 il mercato del settore contava un fatturato di 20miliardi di euro più l’indotto, ma con l’avvento del coronavirus è cresciuta la domanda per il settore.Con la domanda, però, sono aumentate anche le aziende che erogano questo tipo di servizi, spesso senza i requisiti necessari e corretti, un tema sollevato durante l’inaugurazione dall’On. Nicola Procaccini, membro della Commissione per l’ambiente e la sanità pubblica del Parlamento Europeo:

«Il Covid ci ha colti impreparati e vulnerabili alle improvvisazioni […] Oggi è importante sviluppare momenti di maggior consapevolezza per rafforzare la figura del tecnico della disinfestazione e della sanificazione. Credo sia giunto il momento di garantire che la legislazione nazionale ed europea, malgrado la sanità sia di competenza di ogni singolo Stato Membro, assicuri un riconoscimento effettivo e giuridico alla figura del tecnico operatore della sanificazione. La salute dei nostri cittadini è una cosa seria ed è dovere della classe dirigente creare le condizioni giuridiche utili ad assicurare la sua salvaguardia efficace».

A livello internazionale Anid e Avenue Media puntano a rendere PestMed un punto di riferimento per l’estero, in particolare per i Paesi del bacino del Mediterraneo. All’inaugurazione, infatti erano presenti anche Marc Aubry, presidente del CEPA (Conf. Of European PestManagement Associations), che da sola rappresenta circa l’80% delle industrie del pest-control e il MEPCA, l’associazione di riferimento per il settore sanificazione e disinfestazione per i Paesi del medio-oriente e del nord-Africa.

PestMed Expo è visitabile fino al 1 aprile.

Nella foto da sin.Claudio Vercellone, ceo Avenue Media e Marco Benedetti, presidente ANID