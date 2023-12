Copyr a Pestmed Expo

Copyr S.p.A., Compagnia del Piretro, partecipa a Pestmed Expo, la fiera biennale dei professionisti della disinfestazione e della sanificazione, ospitata a Bologna Fiere il 28, 29 febbraio e l’1 marzo 2024.

Oltre ai nuovi prodotti dedicati alla disinfestazione professionale, Pestmed Expo sarà la vetrina per le nuove soluzioni dedicate alle industrie Alimentari e all’Ho.re.ca.

L’azienda, infatti, oltre a essere tra i leader nella disinfestazione professionale opera lungo tutta la filiera dell’igiene ambientale: dal disinfestatore professionista, all’industria alimentare fino alla rivendita che distribuisce i prodotti al canale ho.re.ca. e alle imprese multiservizi.

“Lanceremo a Pestmed Expo – spiega Massimo Tidone, Sales Manager Public Hygiene di Copyr S.p.A., Compagnia del Piretro – 5 nuovi prodotti inediti, sia concentrati che pronti all’uso, a base di Piretro, già allineati alla direttiva Biocidi. Tra questi, anche una nuova bombola automatizzata di nuova generazione, contenente Piretro, Geraniolo e MGK-264, l’eccellenza nell’erogazione automatica per Ho.re.ca. e industria alimentare. Inoltre, presenteremo tutte le iniziative e i servizi che stiamo mettendo in pista per il 2024, tra cui una nuova edizione del Gran Tour d’Italia che ci permetterà di trasferire agli operatori la nostra esperienza e competenza sui trattamenti e sulle attrezzature da adottare e i nuovi appuntamenti tanto attesi con Radio Copyr e Campus Copyr.”

Pestmed Expo, di cui Copyr S.p.A. è membro del board, è organizzata dalla segreteria di Avenue Media per ANID, l’associazione italiana delle imprese di disinfestazione.