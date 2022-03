A PestMed i robot per la sanificazione aziendale

Virus, batteri, germi e muffe prolificano rapidamente in un ambiente chiuso e specialmente nelle aziende, le operazioni di sanificazione ambientale richiedono controlli costanti che spesso possono richiedere interventi rapidi per tutelare la salute delle persone e degli ambienti.

Oggi la tecnologia della sanificazione ha cambiato il paradigma e moltissimi interventi si avvalgono di monitoraggi sofisticati che implementano sempre più l’uso di robot per una sicura disinfezione di aria e superfici. Le macchine automatizzate per il cleaning sono un trend in crescita sia per i produttori sia nel quotidiano utilizzo delle imprese. Nel frattempo hanno fatto il loro ingresso in scena i “cobot” (collaborative robot). Vere e proprie soluzioni autonome basate sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale che, agendo in collaborazione con un operatore, ottimizzano la pulizia degli ambienti, specialmente quando si parla di superfici importanti.

Pestmed Expo 2022, dal 30 marzo al 1 aprile, nei suoi oltre 3mila prodotti dedicati, fra sistemi di monitoraggio, tecnologie e software, accoglierà anche le aziende che progettano e realizzano robot che rimuovono in modo automatico il principali rischi per la salute delle aziende. Un processo che non riguarda solo il Covid, ma che ha contribuito ad alzare l’asticella dei processi di tutela della salute dei lavoratori con interventi mirati negli ambienti chiusi per proteggere la salute dei lavoratori.

