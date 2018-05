Werner & Mertz Professional presenta il green-Effective Performance Calculator™

Werner & Mertz ha sviluppato uno strumento che trasforma il proprio modello produttivo ispirato dai principi dell’economia circolare in vantaggi concreti per il business di chi sceglie la gamma green care PROFESSIONAL. Il nuovo green-Effective Performance Calculator™ certifica la riduzione dei consumi di petrolio, plastica e CO 2 per chi utilizza la gamma integralmente sostenibile di Werner & Mertz.

“Si tratta di uno strumento importante per il mercato delle gare d’appalto che in tutta Europa è in rapida evoluzione. L’impatto però va oltre il settore delle pulizie professionali” ha dichiarato Frank Vancraeyveld, CEO dell’azienda. “Tutto il mondo sta parlando di economia circolare e si stanno cercando soluzioni. Noi ne siamo perfettamente consapevoli ormai da tanti anni e ora vogliamo dare l’opportunità ai nostri clienti di trasformare il nostro modello produttivo in un vantaggio competitivo per il loro business. Noi siamo pronti per il passaggio alla vera economia circolare spinta e supportata da un cambiamento legislativo e politico”.

Il Green Public Procurement (GPP) fa parte del pacchetto per l’economia circolare definito dall’Unione Europea e certificazioni come Cradle-to-Cradle® vengono citate tra i criteri per le gare d’appalto. Werner & Mertz è stata la vincitrice del World Packaging Organisation (WPO) insieme ad ALPA e a “Grüner Punkt” per aver sviluppato un sistema di riciclo della plastica proveniente dalla raccolta differenziata domestica. RAI Interclean ha anche organizzato uno spazio chiamato Zero Waste LAB in cui Werner & Mertz avrà uno spazio dedicato. “Non è cosa da poco sviluppare un processo per produrre plastica riciclata al 100%. Il risultato sono i flaconi in HDPE e PP frutto di una lunga cooperazione con i nostri partner nella Recyclate Initiative” dice Immo Sander, Head of Packaging Development di Werner & Mertz.

