Werner & Mertz Professional presenta un innovativo sistema di dosaggio e ricarica

Werner & Mertz Professional ha ideato un dosaggio intelligente e rispettoso dell’ambiente: Switch è il prossimo passo verso un futuro più sostenibile nella pulizia professionale.

Il cuore del sistema Switch è costituito da formulazioni ultra concentrate progettate in modo intelligente per minimizzare il consumo di risorse e ridurre le emissioni di CO2. Ogni flacone Switch è dotato di un tappo dosatore che eroga la quantità di detergente necessaria per ogni utilizzo. Quando il flacone è vuoto può essere facilmente riempito con la busta per la ricarica, la prima al mondo completamente riciclabile.

“Switch non è solo sinonimo di efficienza e sicurezza ma anche di gestione responsabile dell’ambiente. Ancora una volta dimostriamo che i prodotti economici e di facile utilizzo vanno di pari passo con la sostenibilità” afferma Thomas Ulbricht, amministratore delegato della divisione professionale di Werner & Mertz GmbH.

La gamma Switch comprende TANET uniSwitch per la pulizia delle superfici, SANET inoSwitch per la pulizia dei sanitari e GREASE topSwitch per la pulizia delle cucine. Tutte le formule sono certificate Ecolabel e Cradle to Cradle. Con un flacone da 1L si ottengono ben 800L di soluzione detergente ad altissima efficacia.

Il tappo dosatore integrato da 5ml semplifica il dosaggio. Facilissimo da aprire e chiudere è realizzato in plastica PP e PE riciclata al 100% e completamente riciclabile. Le sacche per la ricarica riducono il volume dell’imballaggio dell’85% e la quantità di plastica utilizzata del 65%. Sono le uniche ad essere monomateriale e quindi completamente riciclabili.

www.wmprof.com