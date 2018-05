Vermop presenta Equipe 2018

VERMOP presenta Equipe 2018 – Il carrello di pulizia che ha avuto successo in tutta Europa è stato ancora migliorato con delle nuove funzionalità e un nuovo design di alta gamma.

L’Equipe è sempre realizzato in base alle esigenze dell’utilizzatore. I singoli elementi sono composti in modo assolutamente personalizzato. Dal sistema modulare si può scegliere tra varie basi di misure diverse e collegarle in modo stabile mediante il metodo Plug&Play.

L’ Equipe è più di un semplice carrello – è una centrale di pulizia ergonomica su ruote. La struttura dalle superfici lisce e la forma a cassetto dei contenitori sfruttano in modo ottimale lo spazio. Il carrello è combinabile con tutti i sistemi VERMOP per la pulizia dei pavimenti. I componenti di plastica sono riciclabili al 100 % .

www.vermop.it