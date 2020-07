Vacanze sicure con Skizzo

Oggi igienizzare pavimenti, superfici, pannelli, arredi, piastrelle, non è mai stato cosi facile. Skizzo, detergente di punta della ChimiClean, amplia le sue linee ed introduce una Special Edition dedicata esclusivamente alla pulizia ed igienizzazione degli ambienti che necessitano la manutenzione giornaliera, indispensabile durante la ripartenza ed ideale per le strutture impegnate nell’accoglienza sia turistica che sociale.

SKIZZO CLORALINE SPRAY igienizzante per la pulizia giornaliera di arredi ed oggetti.

SKIZZO CLORALINE GEL detergente pavimenti ultraconcentrato con clorattivo.

SKIZZO SAN igienizzante pavimenti superconcentrato iperattivo in gel.

Gli alleati ideali che sapranno offrire un valido aiuto durante questa fase delicata.

La linea Skizzo riparte al tuo fianco, trasportare pesanti bidoni non sarà più un problema, il pratico flacone da 750ml, facile e maneggevole, permetterà all’utilizzatore di operare con la massima sicurezza, il funzionale ugello dosatore consentirà il controllo totale dei consumi evitando gocciolamenti e sprechi. Utilizzo funzionale dello spazio sul carrello e nei magazzini di stoccaggio, fino ad 80 dosi concentrati in unico ed inimitabile flacone dal grip facile ed ergonomico.

Skizzo Cloraline deterge a fondo e può essere maneggiato senza rischi in tutti quei contesti in cui è importante operare nella massima sicurezza ed igiene in quanto un ambiente salubre è indispensabile per il benessere di tutti i giorni.

