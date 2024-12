Un nuovo prodotto fumigante per il panorama italiano: Bluefume

Il panorama dei gas per il trattamento di ambienti industriali si arricchisce di un nuovo prodotto impiegabile in Italia: il Bluefume.

In Italia la distribuzione è affidata ad O.S.D. gruppo Ecotech Srl, azienda tra i leader nella produzione e commercializzazione dei prodotti professionali per le disinfestazioni con sede a Campogalliano (MO). Prima di questo accordo era disponibile in Italia una sola sostanza attiva (difluoruro di solforile).

Bluefume consente ai fumigatori di avvalersi di un nuovo ed efficace strumento per la lotta agli insetti delle derrate alimentari, a quelli xilofagi e ai roditori in ambienti quali molini, pastifici, panifici e altri fabbricati industriali oltre a chiese, musei e mezzi di trasporto.

Bluefume è un biocida (PT8, PT14 e PT18) a base di acido cianidrico (HCN) liquido. Le principali caratteristiche di questo gas sono l’elevata efficacia contro gli infestanti con ridotti tempi di esposizione ed areazione. Una ulteriore novità la si ha dal fronte della sostenibilità: l’acido cianidrico ha un valore di GWP (Global Warming Potential – ovvero il contributo all’effetto serra di un gas relativamente all’effetto equivalente alla CO 2 , il cui potenziale di riferimento è 1) pari a 7 mentre per gli altri gas in commercio è oltre 4.500.

Trattandosi di un gas tossico che rientra nel R.D. 147/1927 l’azienda deve essere abilitata all’utilizzo del gas tossico specifico e il personale impiegato per l’esecuzione del lavoro deve essere in possesso della relativa della patente dei gas tossici (Acido Cianidrico).

Di Lorenzo Donati