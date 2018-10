Tremand: novita’ e innovazione al TTG-SIA-SUN 2018

Esito a dir poco positivo e grande entusiasmo per il successo riscontrato da Tremand alla TTG-SIA-SUN 2018, dove l’Azienda ha presentato oltre ai prodotti, le attrezzature, e le macchine per la pulizia professionale da anni commercializzati e consolidati nel tempo, un’ importante novità: il Carrello Trolley.

Alla fiera annuale, svoltasi a Rimini dal 10 al 12 Ottobre, quest’anno anche Tremand ha voluto esporre per presentarsi come distributore in tutta Italia per Hotel e Imprese del settore Alberghiero, e per farsi conoscere come partner competente e preparato, in grado di individuare le esigenze e le problematiche di chi opera e offrire servizi di consulenza, formazione e istruzione.

Proprio questo interesse verso le esigenze dei suoi Clienti, ha spinto Tremand a mettere in risalto il nuovo articolo, sinonimo di innovazione e modernità. Il Trolley infatti, unisce la praticità di un carrello ad una linea elegante nella forma, utilissimo a chi lavora ai piani, per un facile trasporto dei prodotti, delle attrezzature, e delle linee cortesia.

Carichi di un bagaglio di esperienza super positiva e di un entusiasmo contagioso, Tremand Vi aspetta presso la sua sede di Nova Milanese, ma sarà soprattutto lieta di venirVi a trovare, per conoscerVi e aiutarVi nel Vostro lavoro!

www.tremand.it