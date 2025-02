Tork OptiServe, l’innovativo sistema per carta igienica di Tork

Tork OptiServe è un sistema di erogazione di carta igienica a elevata capacità che fa risparmiare tempo e riduce l’impatto ambientale nei bagni. Infatti, grazie all’assenza di anima nella carta, permette di ottimizzare i tempi di gestione degli ordini mentre i rotoli compatti permettono di ridurre della metà lo spazio necessario per lo stoccaggio.

Tork, brand di Essity e leader mondiale nell’igiene professionale, presenta OptiServe, il sistema per carta igienica senz’anima che migliora l’efficienza delle pulizie e promuove la sostenibilità nei bagni pubblici. Una soluzione innovativa progettata per rispondere a una precisa esigenza degli operatori del settore.

In una ricerca condotta da Tork nel 2022 il 70%, gli addetti alla pulizia hanno infatti affermato che potrebbero disporre di più tempo per altre attività, se i dispenser fossero più facili e veloci da ricaricare, mentre il 92% dei Facility Manager ha dichiarato di essere sempre alla ricerca di nuovi modi per ridurre i rifiuti creati dai prodotti di consumo1. Secondo un sondaggio effettuato nel 2023 risulta, inoltre, che l’80% dei Facility Manager preferirebbe usare un singolo sistema di erogazione di carta igienica nella stessa struttura2. Esigenze che il sistema Tork OptiServe soddisfa offrendo una soluzione unica, ma con molteplici opzioni.

Efficiente, sostenibile, versatile

Tork OptiServe è disponibile in un’ampia gamma di dispenser – diversi per modello e dimensione – ma impiega lo stesso tipo di carta igienica compatta, senza anima o involucro esterno. Avere un’unica soluzione consente di semplificare le attività di pulizia, impiegando la stessa ricarica ovunque. Tork OptiServe ha inoltre un impatto ambientale minimo. Infatti, l’assenza di anima e involucro garantisce meno rifiuti. I dispenser bloccano l’accesso al nuovo rotolo fino al termine del primo, minimizzando lo spreco da fine rotolo. I rotoli hanno la certificazione EU Ecolabel, etichetta che attesta una riduzione dell’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, e il marchio FSC, usato per indicare che il prodotto è realizzato con fibre provenienti da fonti gestite responsabilmente. Molti rotoli sono prodotti con fibre riciclate al 100%. E sono proposti dispenser carbon neutral certificati, realizzati con energia elettrica rinnovabile certificata e compensati con progetti climatici.

I dispenser sono certificati come facili da usare dall’Associazione svedese per la lotta ai reumatismi e sono progettati per una ricarica rapida. Le confezioni di ricarica sono dotate di maniglie per agevolare il trasporto. La carta è soffice, perforata, goffrata e facile da strappare, ed è disponibile in una ricca gamma di qualità per rispondere a varie richieste in termini di qualità-prezzo. Un progetto green pensato all’insegna della massima efficienza e versatilità.

1 Giugno 2022 Behaviorally – Ricerca qualitativa e quantitativa nel segmento ufficio con oltre 600 intervistati in Nord America ed Europa. 2 Secondo un sondaggio del 2023 su oltre 500 fra Facility Manager, responsabili delle pulizie e altri soggetti interessati negli Stati Uniti e in Europa