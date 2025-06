AR PROFESSIONAL: la nuova gamma di idropulitrici per professionisti

AR PROFESSIONAL, una nuova gamma di idropulitrici progettate per il mondo professionale, è presentata da Annovi Reverberi, azienda italiana leader a livello internazionale nella produzione di pompe ad alta pressione.

In occasione di ISSA PULIRE 2025, Annovi Reverberi ha presentato in anteprima una nuova linea di idropulitrici che nasce per offrire prestazioni elevate e affidabilità assoluta anche nelle condizioni di utilizzo più difficili. La gamma AR PROFESSIONAL è infatti pensata per rispondere in modo mirato alle necessità dei professionisti che operano in contesti ad alta intensità, dove la qualità del risultato e la continuità operativa non possono essere compromesse.

Le applicazioni di utilizzo sono molteplici e spaziano dall’edilizia all’artigianato, dal settore automotive al car wash, fino ai comparti agricolo e alimentare, dove l’igiene e la precisione sono requisiti imprescindibili. Ogni prodotto della linea è progettato per integrarsi in modo efficace nei diversi ambienti operativi, garantendo versatilità e prestazioni costanti nel tempo. La gamma si articola in tre categorie principali:

Idropulitrici con motore a induzione, pensate per un utilizzo frequente e continuativo. Queste macchine garantiscono un funzionamento affidabile con una manutenzione ridotta, ideali per chi opera quotidianamente in condizioni gravose.

Idropulitrici con motore a scoppio, perfette per l’utilizzo in ambienti esterni o in aree dove non è disponibile una connessione elettrica. L’indipendenza dalla rete elettrica permette di lavorare in totale libertà, senza rinunciare alla potenza e all’efficacia.

Idropulitrici ad acqua calda, indispensabili per affrontare lo sporco più ostinato come grassi e oli. Grazie alla temperatura elevata dell’acqua, queste idropulitrici garantiscono una pulizia profonda, assicurando risultati eccellenti anche nei contesti più difficili.

A distinguere AR PROFESSIONAL sono le prestazioni di alto livello, frutto di decenni di esperienza e di un know-how consolidato nel tempo. Ogni modello è il risultato di una progettazione attenta e orientata alla massima efficienza, sicurezza e durata. La nuova linea rappresenta un’evoluzione tecnologica e funzionale, una risposta concreta alle sfide quotidiane dei professionisti del settore. Che si tratti di rimuovere incrostazioni da un cantiere edile, lavare veicoli in un centro di autolavaggio, o garantire standard igienici in ambito alimentare, è ideale per chi cerca potenza, affidabilità e continuità operativa.

Una gamma nata per affrontare le sfide di oggi, con lo sguardo rivolto a quelle di domani.

Perché l’innovazione non si ferma. AR PROFESSIONAL, built to perform.

