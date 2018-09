Tork, mezzo secolo di successi, con lo sguardo al futuro

Quella di Tork è una storia che affonda le sue radici ben 50 anni fa, e precisamente nel 1968, anno in cui venne lanciato il pulitore All- Tork, che fu una piccola-grande rivoluzione: si trattava infatti del primo pulitore monouso che sostituì gli stracci. Questo non fu che l’inizio di un percorso di innovazione che avrebbe man mano stabilito nuovi standard nel mercato dell’igiene professionale. Fin dall’inizio, infatti, il brand Tork ha sviluppato il suo assortimento e la sua attività a un ritmo sostenuto. Grazie a recenti acquisizioni come Lotus Professional e Wausau Paper, l’azienda ha poi continuato a rafforzare la propria offerta. Qual è il segreto del successo? In collaborazione con i clienti e il personale dedicato, l’obiettivo è sempre stato quello di aiutare i clienti a migliorare il loro business. Ma tutto questo non è che il punto di partenza: ora, infatti, il gruppo guarda al futuro cercando di plasmare il mercato dell’igiene professionale. Con soluzioni all’avanguardia come la pulizia guidata dai dati, e tante innovazioni pionieristiche nel mercato mercato degli asciugamani e nel riciclo degli asciugamani in carta Tork prepara i clienti ad affrontare le sfide del domani.

