Sutter Professional in campo con Sanify

Sutter Professional, da sempre molto presente nel mondo della Sanità con tante soluzioni per la disinfezione delle superfici, delle mani ed in altre aree come il lavaggio tessuti, ora è impegnata a tutto campo per l’emergenza con la nuova linea Sanify, brand di recente creazione.

L’impegno di Sutter Professional consiste proprio nel proporre soluzioni rivolte alla prevenzione e all’inibizione degli effetti provocati da microorganismi e agenti patogeni quali batteri, funghi e virus, con lo scopo di salvaguardare la salute delle persone e di aiutare le strutture a comprendere i meccanismi di controllo delle infezioni. L’igiene delle mani in particolare è molto importante.

Dall’esperienza Sutter è nato il nuovo Dermagel Plus (registrazione PMC n. 20570), gel mani disinfettante, senza risciacquo, disponibile in vari formati. Disponibili anche soluzioni “smart”, come il dispenser “no touch” montato su una colonnina da riempire con Dermagel Plus PMC senza risciacquo, indispensabile per la ripresa del mondo Ho.re.ca e produttivo. Dermagel Plus si aggiunge ai classici Antibac Cream (PMC n. 19859) e Antibac Foam (PMC n. 19860) in pouch da 800 ml con distributore “captive”.

Le novità non si fermano qui. Per le superfici sono già disponibili sul mercato soluzioni a base di perossido di idrogeno e acido peracetico che si aggiungono ai classici disinfettanti a base cloro e quaternari, come Agrasan Per (Autorizzazione biocida in deroga ex art. 55.1 BPR) e i nuovi Cleanox e Xtra-Oxy pronto all’uso a base di ossigeno e Xtra-Alko pronto all’uso con il 76% di alcool in formula in accordo alle vigenti normative anti Covid-19.

