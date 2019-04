Super Sgrassatore, detergente/solvente pronto all’uso

Borman Italiana propone numerosi prodotti pronti all’uso per la pulizia di superfici (detergenti per vetri, disincrostanti per bagni, sgrassatori di varia forza, igienizzanti).

SUPER SGRASSATORE è il prodotto più performante e concentrato tra i nostri pronti all’uso, al punto da rimanere efficace anche diluito 1:10.

E’ una miscela di agenti alcalinizzanti non caustici, tensioattivi non-ionici basso schiumogeni, solventi atossici idrosolubili e agenti chelanti. Esplica un’azione sgrassante nei confronti di tutti i tipi di oli e grassi, sia animali e vegetali (grazie all’alcalinità e alla miscela di tensioattivi) che minerali (grazie ai solventi). E’ inoltre molto efficace nella rimozione di inchiostri e pennarelli, sporco atmosferico e residui carboniosi.

E’ gradevolmente profumato al limone e soprattutto, pur essendo un prodotto molto concentrato e attivo, è universale. Può essere impiegato su ogni tipo di superficie (anche lamiere zincate, verniciate, alluminio…) senza causare danneggiamenti.

Queste caratteristiche lo rendono il più potente ed efficace degli sgrassatori pronti all’uso, idoneo praticamente per ogni applicazione.

www.borman.it